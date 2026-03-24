Росія атакувала Україну ракетами і дронами, є жертви
У Запоріжжі загинула одна людина, у Полтаві – двоє
У ніч на вівторок, 24 березня, російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Внаслідок ударів є загиблі та поранені у кількох регіонах.
Відомо, що у Полтаві близько 03:00 пролунали вибухи. За даними обласної військової адміністрації, у громаді пошкоджено житлові будинки та готель, там виникли пожежі. Відомо про двох загиблих і щонайменше 11 постраждалих, серед яких є дитина.
«У місті Полтава та Полтавському районі внаслідок ворожих ударів зафіксовані пошкодження житлових будинків, готелю та виробничих об’єктів. Виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці», – повідомили у ДСНС України.
Атака на Полтаву 24 березня
Під ударом опинилося і Запоріжжя. У місті пошкоджено торговельний об’єкт, житлові будинки та інші споруди. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення.
«За однією адресою сталося загоряння багатоповерхівки, за іншою - частково пошкоджений житловий будинок із подальшим займанням. Також горіли вантажні та легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджені поряд розташовані будівлі. Остаточна кількість постраждалих уточнюється», – додали рятувальники.
У Харкові російський дрон впав у Слобідському районі, однак обійшлося без жертв і руйнувань – влучання сталося на відкритій території.
Крім цього, близько 04:34 «Суспільне» писало, що на Івано-Франківщині пролунали вибухи. Перед цим повідомляли про рух БпЛА в напрямку області.
Російська атака в ніч на 24 березня
Доповнено о 09:05. Повітряні сили повідомили, що вночі було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу, зокрема:
- сім балістичних ракет Іскандер-М/С-400,
- 18 крилатих ракет Х-101,
- п'ять крилатих ракет «Іскандер-К»,
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69/31,
- 392 ударних БпЛА.
За попередніми даними, ППО ліквідувала 390 цілей, серед яких 18 крилатих ракет Х-101, п'ять крилатих ракет «Іскандер-К», дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 365 ворожих дронів. Однак зафіксовано влучання шести ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на 10 локаціях.
Нагадаємо, на світанку понеділка, 23 березня, російська армія атакувала Кривий Ріг ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків.