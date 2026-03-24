У Запоріжжі пошкоджені житлові будинки

У ніч на вівторок, 24 березня, російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Внаслідок ударів є загиблі та поранені у кількох регіонах.

Відомо, що у Полтаві близько 03:00 пролунали вибухи. За даними обласної військової адміністрації, у громаді пошкоджено житлові будинки та готель, там виникли пожежі. Відомо про двох загиблих і щонайменше 11 постраждалих, серед яких є дитина.

«У місті Полтава та Полтавському районі внаслідок ворожих ударів зафіксовані пошкодження житлових будинків, готелю та виробничих об’єктів. Виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці», – повідомили у ДСНС України.

Атака на Полтаву 24 березня

Під ударом опинилося і Запоріжжя. У місті пошкоджено торговельний об’єкт, житлові будинки та інші споруди. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення.

«За однією адресою сталося загоряння багатоповерхівки, за іншою - частково пошкоджений житловий будинок із подальшим займанням. Також горіли вантажні та легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджені поряд розташовані будівлі. Остаточна кількість постраждалих уточнюється», – додали рятувальники.

У Харкові російський дрон впав у Слобідському районі, однак обійшлося без жертв і руйнувань – влучання сталося на відкритій території.

Крім цього, близько 04:34 «Суспільне» писало, що на Івано-Франківщині пролунали вибухи. Перед цим повідомляли про рух БпЛА в напрямку області.

Російська атака в ніч на 24 березня

Доповнено о 09:05. Повітряні сили повідомили, що вночі було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу, зокрема:

сім балістичних ракет Іскандер-М/С-400,

18 крилатих ракет Х-101,

п'ять крилатих ракет «Іскандер-К»,

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69/31,

392 ударних БпЛА.

За попередніми даними, ППО ліквідувала 390 цілей, серед яких 18 крилатих ракет Х-101, п'ять крилатих ракет «Іскандер-К», дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 365 ворожих дронів. Однак зафіксовано влучання шести ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на 10 локаціях.

Нагадаємо, на світанку понеділка, 23 березня, російська армія атакувала Кривий Ріг ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків.