Російські дрони атакували Кривий Ріг

На світанку понеділка, 23 березня, російська армія атакувала Кривий Ріг ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в телеграмі.

За його інформацією, через ворожу атаку сталася пожежа, її вже загасили рятувальники. Відомо про двох поранених чоловіків віком 31 та 58 років.

На ранок над містом знову зафіксували групу російських «шахедів». Небезпека триває, повідомили Повітряні сили.

Окрім цього, пізно ввечері 22 березня Росія вдарила дронами по Кіровоградщині. Станом на ранок понеділка відомо про двох травмованих в Знам’янці. Також у Знам’янці та Олександрії пошкоджені приватні житлові будинки.