Фрейд, Джастін та інші

ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати до себе додому. Цього разу ми знайомимо вас з вісьмома чудовими собаками, які шукають нових господарів.

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Фрейд – молодий метис німецької вівчарки. Дуже активний, енергійний та життєрадісний. Гавкучий, добре піддається навчанню.

Дві сестрички Сільвана та Джайна – майже близнючки. Потрапили до нас на перекліпсацію, та все ж таки ці дві красуні заслуговуюють мати свій теплий дім та люблячу родину, адже вулиця – це завжди багато небезпек. І хоча ці собачки мають опікунів, які їх підгодовують на вулиці, жити вдома – краще та безпечніше. За характером ці собачки – справжні охоронці.

Сільвана

Джайна

Квартирно-диванний формат – крихітка Джастін. Молоденький, життєрадісний, дуже любить контактувати з людьми і дружній до інших собак. Підійде на прилаштування у сім'ю з дітьми, які люблять тварин.

Джерольд – молоденький собачка невеликого розміру. Добре гуляє на повідку і може проживати в квартирі. Зворушливий і дуже красивий.

Дорін – молода та дуже активна собачка. Потребує навчання та довготривалих прогулянок. Гавкуча та пильна, стане для нових господарів хорошим охоронцем та другом.

Молода собачка Саллі – енергійна, соціалізована, знає деякі команди та добре піддається навчанню. Може проживати як в квартирі так і на просторому подвір'ї.

Граф, молодий метис лайки. Має спокійний характер. Песик виважений та слухняний. Стане чудовим другом, компаньйон та охоронцем.

ЛКП «Лев» працює щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові; тел.: (068) 535-45-45. Ще більше тварин, що чекають на нових господарів, шукайте на сайті.

Фото Ірини Шелест.