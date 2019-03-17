Фрейд, Джастін та інші
ЛКП «Лев» шукає домівки для восьми чудових собакЮлія Лавришин, 17 березня 338 1
ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати до себе додому. Цього разу ми знайомимо вас з вісьмома чудовими собаками, які шукають нових господарів.
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Фрейд – молодий метис німецької вівчарки. Дуже активний, енергійний та життєрадісний. Гавкучий, добре піддається навчанню.
Дві сестрички Сільвана та Джайна – майже близнючки. Потрапили до нас на перекліпсацію, та все ж таки ці дві красуні заслуговуюють мати свій теплий дім та люблячу родину, адже вулиця – це завжди багато небезпек. І хоча ці собачки мають опікунів, які їх підгодовують на вулиці, жити вдома – краще та безпечніше. За характером ці собачки – справжні охоронці.
Сільвана
Джайна
Квартирно-диванний формат – крихітка Джастін. Молоденький, життєрадісний, дуже любить контактувати з людьми і дружній до інших собак. Підійде на прилаштування у сім'ю з дітьми, які люблять тварин.
Джерольд – молоденький собачка невеликого розміру. Добре гуляє на повідку і може проживати в квартирі. Зворушливий і дуже красивий.
Дорін – молода та дуже активна собачка. Потребує навчання та довготривалих прогулянок. Гавкуча та пильна, стане для нових господарів хорошим охоронцем та другом.
Молода собачка Саллі – енергійна, соціалізована, знає деякі команди та добре піддається навчанню. Може проживати як в квартирі так і на просторому подвір'ї.
Граф, молодий метис лайки. Має спокійний характер. Песик виважений та слухняний. Стане чудовим другом, компаньйон та охоронцем.
ЛКП «Лев» працює щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові; тел.: (068) 535-45-45. Ще більше тварин, що чекають на нових господарів, шукайте на сайті.
Фото Ірини Шелест.