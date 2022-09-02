Найближчим часом міністри фінансів країн G7 можуть оприлюднити план встановлення обмежень на ціну нафти, яку експортує Росія. Про це повідомляє «Укрінформ».

Керівники фінансових відомств країн Групи семи зберуться у п'ятницю, 2 вересня, щоб схвалити цей план і визначитися з терміном його реалізації.

Очікуваний захід може стати ефективним способом скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв. Водночас указується на низку проблем на шляху реалізації цих обмежень.

Згідно з планом, країни G7 заборонять фінансування та страхування поставок російської нафти, за винятком випадків, коли вона купується за встановленою ціною. Ці країни охоплюють трохи більше 30% світової фінансової системи та страхують понад 90% світових транспортних перевезень.

«Наша мета – створити таку дозвільну систему, яка дасть можливість російській нафті текти, але знизить доходи РФ», – заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Серед важливих деталей, які все ще обговорюються – ціна, на яку може бути встановлено ліміт. Посадовці шукають баланс між обмеженням російських доходів та збереженням стимулу для Росії продавати свою нафту.

План щодо обмеження цін також поширюватиметься на нафтопродукти, зокрема бензин - ще одне важливе джерело надходжень РФ від експорту.