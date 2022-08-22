Президент Сербії Александар Вучич заявив, що з листопада його країна не імпортуватиме російську нафту

Із 1 листопада Сербія відмовляється від російської нафти. Президент Александар Вучич стверджує, що такий крок спричинений санкціями Євросоюзу проти Росії. Тож країна вимушена шукати інші джерела.

За інформацією видання Telegraf, у своєму зверненні до сербського народу президент Сербії Александар Вучич заявив, що з листопада його країна більше не імпортуватиме російську нафту. Адже через санкції ЄС, які були запроваджені проти РФ, технічно неможливо відбирати російську нафту з танкерів.

Також Вучич зачепив тему можливого скасування Європрайду в Бєлграді, заявивши, що замість серйозних питань суспільство приділяє значну увагу обговоренню «дурниць».

«Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоби не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дурниці, тому що це найпростіше», – сказав Вучич.

За інформацією видання Bloomberg, згідно з прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, через санкції Євросоюзу видобуток нафти у РФ до кінця року може скоротитися на 20%.