Нападники псували артилерію, яку не змогли вивезти з міста

У Львівському історичному музеї показали гармати, якими місто оборонялося на початку XVIII ст. Зокрема, йдеться про події Північної війни, коли Львів пограбували шведські війська.

Під час подій Великої Північної війни (1700–1721) армія короля Карла XII здійснила похід на Річ Посполиту, до складу якої тоді входив Львів. На початку вересня 1704 року місто оточили шведські загони. Львів був добре укріпленим і заможним торговельним центром, проте після короткого штурму шведи увірвалися до міста. Тоді місто сильно пограбували і знищили її захисні позиції.

«Після захоплення міста шведські війська роззброїли оборонні позиції. Частину гармат вони вивезли як військову здобич, адже артилерія в той час була надзвичайно цінним ресурсом. Інші гармати були навмисно пошкоджені або розірвані. Розривання гармат означало їхнє фізичне знищення – стволи підривали, щоб унеможливити подальше використання. Така практика була поширеною у воєнний час: ворог не лише послаблював обороноздатність міста, а й демонстрував свою перевагу», – розповіла старша наукова співробітниця Львівського історичного музею Наталя Ленцик.

У відділі ЛІМ – музеї зброї «Арсенал» – зберігаються фрагменти чавунних гармат XVII століття, які пов’язують із подіями 1704 року. У них розламаний ствол, що утворився внаслідок внутрішнього вибуху. Краї гармати нерівні, з деформаціями. Схожі пошкодження характерні для навмисно підірваних гармат або перевантажених надмірною кількістю пороху.

Пошкоджені грамати XVII століття (фото ЛІМ)

Ці зразки старовинної артилерії є свідками воєнних подій початку XVIII століття, які пережив Львів. Відвідувачі можуть оглянути їх в експозиції і зрозуміти наслідки війни трьохсотлітньої давності.