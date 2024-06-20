Протягом четверга – п’ятниці, 20 та 21 червня, у 23 населених пунктах Львівщини тимчасово вимикатимуть газопостачання через проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє львівська філія «Газмережі».

Перелік населених пунктів та графік відновлення газопостачання:



Стрийське УЕГГ:



20 червня через проведення планових робіт тимчасово буде припинено газопостачання для 235 абонентів у с. Вівня. Відключення газопостачання буде з 08:00, відновлення – після 17:00, в міру виконання робіт.



Самбірське УЕГГ:

с. Березів

с. Буньковичі

с. Велика Сушиця

с. Глибока

с. Городовичі

с. Заріччя

с. Засадки

с. Лібухова

с. Муроване

с. Нижня Вовча

с. Поляна

с. Скелівка

с. Сливниця

с. Слохині

с. Старява

с. Тарнавка

с. Терло

с. Хирів

с. Шумина

Відключення газопостачання відбудеться 20 червня з 08:00, відновлення – 21 червня після 12:00, в міру виконання робіт.



20 червня у зв'язку з проведенням робіт на газопроводі середнього тиску тимчасово буде припинено газопостачання для 334 абонентів у с. Нагірне. Відключення газопостачання відбудеться з 09:00, відновлення – після 13:00, в міру виконання робіт.



Львівське УЕГГ:

Львів, вул. Тракт Глинянський 152 (котеджі)

Львів, вул. П. Лодія

Львів, вул. Залізна

с. Лисиничі

Відключення газопостачання відбудеться з 10:00, відновлення – після 17:00, в міру виконання робіт.