Газовики попередили про тимчасові відключення газу в 23 населених пунктах Львівщини
Перелік населених пунктів та графік відновлення газопостачання 20-21 червня
Протягом четверга – п’ятниці, 20 та 21 червня, у 23 населених пунктах Львівщини тимчасово вимикатимуть газопостачання через проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє львівська філія «Газмережі».
Перелік населених пунктів та графік відновлення газопостачання:
Стрийське УЕГГ:
20 червня через проведення планових робіт тимчасово буде припинено газопостачання для 235 абонентів у с. Вівня. Відключення газопостачання буде з 08:00, відновлення – після 17:00, в міру виконання робіт.
Самбірське УЕГГ:
- с. Березів
- с. Буньковичі
- с. Велика Сушиця
- с. Глибока
- с. Городовичі
- с. Заріччя
- с. Засадки
- с. Лібухова
- с. Муроване
- с. Нижня Вовча
- с. Поляна
- с. Скелівка
- с. Сливниця
- с. Слохині
- с. Старява
- с. Тарнавка
- с. Терло
- с. Хирів
- с. Шумина
Відключення газопостачання відбудеться 20 червня з 08:00, відновлення – 21 червня після 12:00, в міру виконання робіт.
20 червня у зв'язку з проведенням робіт на газопроводі середнього тиску тимчасово буде припинено газопостачання для 334 абонентів у с. Нагірне. Відключення газопостачання відбудеться з 09:00, відновлення – після 13:00, в міру виконання робіт.
Львівське УЕГГ:
- Львів, вул. Тракт Глинянський 152 (котеджі)
- Львів, вул. П. Лодія
- Львів, вул. Залізна
- с. Лисиничі
Відключення газопостачання відбудеться з 10:00, відновлення – після 17:00, в міру виконання робіт.