Гельсінська спілка вимагає реформувати процедуру довічного ув’язнення в Україні

Українська Гельсінська спілка (УГС) підтримала заклик Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) реформувати процедуру перегляду довічних вироків в Україні. Про це 14 березня на прес-конференції повідомив директор Центру судових справ УГС з прав людини Михайло Тарахкало, повідомив Укрінформ.

Михайло Тарахкало повідомив, що умови, в яких перебувають засуджені до довічного ув’язнення в Україні, не передбачають їхньої реабілітації. Зокрема, вони майже весь час перебувають у своїх камерах, де не відбувається жодних заходів для їхнього розвитку.

Юристка Центру судових справ УГС з прав людини Віталія Лебідь зазначила, що в засуджених до довічного ув'язнення українців майже немає можливостей вийти на волю, оскільки вони просто не знають, на якій підставі можуть отримати право на звільнення. Ув’язнені, за її словами, можуть звертатися з клопотанням про помилування до президента, але ця система непрозора, адже Комісія при президентові не пояснює своїх відмов, а її рішення не афішуються і не підлягають оскарженню.

Нагадаємо, 12 березня ЄСПЛ зобов'язав Україну реформувати систему процедури довічного ув'язнення після розгляду скарги громадянина України Володимира Петухова, засудженого до довічного ув'язнення за вчинення у 2004 році вбивства. Засуджений поскаржився, що в українському законодавстві не передбачене умовно-дострокове звільнення для ув'язнених до довічного терміну.

Європейський суд встановив, що у справі Петухова була порушення 3 ст. Європейської конвенції про права людини (заборона нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження), оскільки він не мав жодних шансів на звільнення, а перегляд його справи був унеможливлений.