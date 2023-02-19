Крістофер Каволі підтримав надання Україні винищувачів F-16 та ракет ATACMS

Головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі підтримав надання Україні винищувачів F-16 та ракет великого радіусу дії для наближення її перемоги у війні з Росією. Про це Каволі сказав під час брифінгу для американських законодавців, пише Politico.

На закритому брифінгу за участю членів Палати представників і Сенату США Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні перемогти у війні з Росією. Він відповів: «Так».

Питання про F-16 було частиною більш широкої дискусії про війну в Україні й те, що їй потрібно для успішного переходу в контрнаступ і зупинки наступальних дій Росії на сотнях кілометрів лінії фронту.

Американський генерал сказав, що США та їхні союзники повинні надіслати Україні найсучасніше озброєння, яке можливо передати. Йдеться про сучасні літаки, безпілотники і ракети з дальністю польоту понад 100 кілометрів, такі як ATACMS.

Один зі співрозмовників Politico наводить слова Каволі про те, що ця зброя потрібна Києву для посилення бою в глибині. За словами іншого конгресмена США, командувач силами НАТО в Європі вважає, що це дозволить Україні просунутися далі до позицій РФ на українському кордоні.

Як зауважує Politico, слова Каволі йдуть далі, ніж попередні публічні коментарі посадовців, які заявляли, що не виключають відправку винищувачів у майбутньому, але вважають, що більш нагальною потребою є протиповітряна оборона.