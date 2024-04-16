Геннадій Шаповалов став новим командувачем ОК «Південь»
Бригадний генерал Геннадій Шаповалов замінив на посаді Андрія Ковальчука
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Командувачем військ оперативного командування «Південь» призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова. Про це 16 квітня повідомила прес-служба ОК «Південь».
Раніше попередній командувач військ Оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців. 16 квітня командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування «Південь» новопризначеного командира.
46-річний Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само з відзнакою – Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України.
Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.