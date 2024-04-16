Новопризначений командувач ОК «Південь» Геннадій Шаповалов

Командувачем військ оперативного командування «Південь» призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова. Про це 16 квітня повідомила прес-служба ОК «Південь».

Раніше попередній командувач військ Оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців. 16 квітня командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування «Південь» новопризначеного командира.

46-річний Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само з відзнакою – Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України.

Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.