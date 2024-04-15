Володимир Шведюк раніше був командиром 59 бригади та служив у силах ТрО

Новим командувачем оперативного командування «Захід» призначили 54-річного бригадного генерала Володимира Шведюка, який раніше був заступником командувача сил ТрО та начальником штабу Об’єднаних сил.

«Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України», – йдеться в повідомленні від імені Володимира Шведюка на сторінці ОК «Захід» 15 квітня.

«Я прагну до того, щоб наше командування стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності. Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо», – зазначається в дописі.

54-річний бригадний генерал Володимир Шведюк родом з Вінниччини. У 2018-2019 роках Володимир Шведюк був командиром 59 окремої мотопіхотної бригади. До березня 2022 року обіймав посаду заступника командувача сил ТрО ЗСУ, після чого – начальника штабу угруповання Об'єднаних сил. Нагороджений орденами імені Богдана Хмельницького II і III ступенів.

Раніше командувачем ОК «Захід» був Сергій Литвинов, якого звільнили на початку квітня.