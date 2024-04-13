Тривають бої за Богданівку, росіяни штурмують на трьох напрямках

Російські окупанти останніми днями посилили штурми на східному напрямку фронту. Ситуація на сході серйозно загострилась, повідомив у суботу, 13 квітня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зокрема, росіяни активізували наступальні дії після президентських виборів Владіміра Путіна в Росії. Наразі окупанти штурмують піхотою та бронетехнікою Лиманський та Бахмутський напрямок. Крім того, на Покровському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, застосовуючи десятки танків та бойових машин піхоти.

«Цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Попри значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху», – повідомив Олександр Сирський.

Зазначимо, 13 квітня DeepState повідомив, що росіяни нібито окупували село Богданівка поблизу Часового Яру на Донеччині. Міноборони спростувало заяву, повідомивши, що бої за Богданівку тривають, проте вона не окупована.

«Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів. Орієнтуйтеся тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Головнокомандувач додав, що для врегулювання ситуації найбільш проблемні ділянки фронту на сході посилять РЕБ та ППО. Крім того, Сили оборони поповнили запаси дронів усіх типів, протитанкових ракет, а також перемістили додаткові резерви особового складу та засобів.

Крім того, командування Сухопутних військ займеться підвищенням якості підготовки українських бійців. Зокрема це стосуватиметься піхоти – за словами Олександра Сирського, це необхідно для максимальної ефективності бійців та їхнього досвіду в застосування бойової техніки та західного озброєння.

До слова, 12 квітня командувач ОК «Південь» Сухопутних військ Андрій Ковальчук подав у відставку та заявив, що навчатиме українських офіцерів. Згодом з’ясувалося, що генерал-майор стане очільником Одеської військової академії.