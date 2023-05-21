Гутерреш зазначив, що Радбез ООН не відповідає реаліям сучасного світу

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Радбез організації та Бреттон-Вудська фінансова система не виконують своїх основних функцій, тож необхідно їх реформувати. Про це пише Reuters.

«Глобальна фінансова архітектура є застарілою, нефункціональною та несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії Covid-19 і російського вторгнення в Україну вони не змогли виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки», – сказав Гутерреш.

На прес-конференції в Хіросімі Гутерреш зазначив, що ці структури «мають відповідати реаліям сучасного світу». Глава ООН додав, що обидва формати відображають співвідношення сил 1945 року і потребують оновлення.

До слова, раніше Гуттереш заявив, що наразі немає жодних передумов для досягнення найближчим часом миру в Україні відповідно до принципів міжнародного права.

«Ця війна, безперечно, закінчиться, бо все рано чи пізно закінчується. Але не думаю, що це станеться найближчим часом. Я не бачу зараз можливості вести серйозні перемовини про мир між двома країнами Напад Росії на Україну – це порушення принципу міжнародного права та Статуту ООН», – сказав Генсек ООН.

За його словами, нині «обидві сторони мають фундаментальні розбіжності щодо минулого», тому складно знайти рішення щодо миру.