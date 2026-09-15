Станом на середину вересня РФ втратила понад 20 тис. солдатів

Від початку 2026 року російська армія втратила у війні проти України понад 300 тис. військовослужбовців вбитими та пораненими. Значні втрати ворога є результатом ефективної бойової роботи Сил оборони. Про це 15 вересня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Для розуміння масштабу: це чисельність, співмірна з особовим складом майже 150 мотострілецьких полків за умовної чисельності одного полку близько 2 тис. військовослужбовців», – пояснюють військові.

Найбільших втрат цього року російські окупанти зазнали влітку – 124 170 військовослужбовців. З них у червні – 39 290, у липні – 42 860, у серпні – 42 020.

Станом на 15 вересня ворог втратив вже 20 360 солдатів.

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Нагадаємо, 15 вересня командувач Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький підтвердив наступальну операцію Сил оборони на півночі Донецької області. За його словами, на першому етапі операції російська армія втратила близько 1500 військовослужбовців, понад 12 тис. безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки.