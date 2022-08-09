У новому відео журналісти вивчали окупантів із 136-ї бригади з Дагестану і з’ясували, що командувач цієї частини у себе на батьківщині перебуває під слідством, де його звинувачують у обстрілі власних позицій. Тим часом деякі «воїни» його бригади прийшли воювати буквально проти своїх братів і сестер в Україні. Щоправда, вижили не всі…

Розслідувачі «Наших грошей. Львів» знайшли через соцмережі членів сімей дагестанців, з’ясували їхні адреси та номери телефонів. Як виглядають та чим живуть сім’ї окупантів, поки ті чинять в Україні геноцид – дивіться у відео на Youtube-каналі ZAXID.NET.

Це відео виготовлене «Наші гроші. Львів» у партнерстві із ZAXID.NET в рамках проекту IWPR за підтримки МЗС Норвегії. Матеріал відображає позицію редакції і не обов’язково відображає позицію IWPR та МЗС Норвегії.