Mercedes-Benz S 580 e 4Matic

У асортименті варіацій Mercedes S-класу з'явилася нова – S 580 e 4Matic. Це гібрид, що заряджається від розетки, з повним приводом. Компанія пише про першу таку модифікацію в сегменті, хоча є очевидний суперник BMW 745Le xDrive. У будь-якому випадку, для S-класу це новий крок вперед після задньопривідного бензоелектричного варіанта S 580 e, запущеного на ринок минулого року.

У рух седан приводить рядна «шістка» 3.0 M 256 на 367 сил і електромотор на 110 кВт (150 к. с.). Комбінована віддача системи сягає 510 сил. Динаміка не розкрита, але аналогічний гібридний седан S із заднім приводом справляється із розгоном до сотні за 5,2 с. Можна припустити невелике поліпшення рахунок повного приводу. Для порівняння, 394-сильні BMW 745Le та 745Le xDrive набирають сотню за 5,3 та 5,1 с. відповідно.

Базовий зарядний пристрій заповнює акумулятор від трифазної мережі при потужності 11 кВт, але можна поставити зарядник для постійного струму на 60 кВт, з яким час заряджання становитиме 30 хвилин. Оскільки частина дистанції машина проходить на одній електроенергії, номінальна комбінована витрата палива дорівнює всього 0,7-1,0 л/100 км.

Однак, якщо за динамікою S 580 e 4Matic цілком можна порівняти з «сімкою», то в запасі ходу без запуску ДВС виграє в одні ворота: 108 км (WLTP) у S-класу проти 45-52 км у 745Le xDrive. Монопривідний S 580 e проходить на зарядці 111 км у довгобазній варіації та 112 км у короткобазній. Тягова батарея Mercedes на 28,6 кВт/год. проти 11,15 у «баварця» не залишає супернику шансів.

Для більшої індивідуалізації моделей можна буде замовляти кольори кузова з особливої палітри Manufaktur. А також вперше на всіх ринках S-класу пропонується салон без шкіри. Тканина на сидіннях подається як особлива «веганська» варіація обробки. Кермо, панель приладів, консоль і двері будуть в такій версії оброблені штучною шкірою Artico.