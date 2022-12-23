Гірськолижний курорт Emily Resort розпочав зимовий сезон 2022/2023
І це всього лише у 10 хвилинах їзди від центру Львова
Emily Resort – це надсучасний гірськолижний курорт міського типу з трьома просторими трасами для катання не лише у зимовий період, а й цілий рік!
У відпочинковому комплексі Emily Resort – три гірськолижні схили різної складності:
- 595 м,
- 528 м,
- 475 м з перепадом висот до 80 м.
Снігові гармати забезпечують достатнє снігове покриття за будь-якої погоди, а зручний крісельний підйомник на 4 місця із загальною довжиною витягу 404 м доставить гостей на вершину гори з неймовірною панорамою.
Окрім трас, до послуг гостей також:
- прокат гірськолижного спорядження,
послуги інструкторів,
- надсмачний фуд-корт,
- сноутюбінг,
- ковзанка
- та навіть ресторан на вершині – TUSHA Emily Restaurant.
SKI-PASS вже у продажі, тож усі любителі снігу та активного відпочинку можуть придбати абонементи, як на щоденне катання, так і на весь зимовий сезон 2022/2023. Це найкраща можливість для тих, хто планує регулярно кататися на лижах або сноуборді у сезонні та несезонні періоди, адже SKI-PASS можна придбати на зручний період.
Тож розпочинайте сезон катання та отримуйте яскраві зимові враження вже сьогодні – завітайте у Emily Resort!SKI-PASS у продажі за телефоном: +38 032 242 22 21 та за адресою: м. Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б, комплекс Emily Resort