Карел Ржехка вважає, що майбутній контрнаступ України проти РФ не обов’язково кардинально змінить ситуацію на полі бою

Голова генштабу збрйоних сил Чехії генерал Карел Ржехка вважає, що майбутній контрнаступ України проти РФ не обов’язково кардинально змінить ситуацію на полі бою, та закликає готуватись до затяжної війни. Про це він заявив в інтерв’ю Bild.

На його думку, найважливішою передумовою успіху українського контрнаступу є не надана Україні техніка, а «воля українського суспільства, яка все ще дуже сильна».

«Я особисто вважаю, що ми повинні бути готові і до поганого сценарію – тривалої війни», – додав голова генштабу Чехії. За його словами, це означає, що Заходу доведеться підтримувати Україну зброєю протягом багатьох років.

«Кожна країна має свої можливості, потенціал та особливості. Важливо, щоб ми працювали разом, як одна команда, і кожен намагався зробити свій внесок у межах своїх можливостей. І ми повинні прислухатися до українців. Вони найкраще знають, що їм потрібно», – вважає Ржехка.

У зв’язку з цим чеський генерал закликає Європу надати Україні не лише зброю та військову підготовку, а й підтримувати Україну на всіх фронтах: морально, дипломатично, фінансово та в інших сферах, як-то освіта, культура, відбудова тощо.

«Ми повинні бути в змозі пояснити нашій громадськості, що підтримка України є морально правильною, а також необхідною інвестицією в нашу власну безпеку і оборону. І в інформаційному просторі йде боротьба. Ми не повинні цього недооцінювати ... Росіяни вважають, що час на їхньому боці. Ми повинні показати їм, що вони помиляються», – підсумував голова чеського генштабу.

Раніше президент Чехії Петр Павел, генерал у відставці, який раніше був головним військовим радником НАТО, застеріг керівництво України від катастрофи поспішного контрнаступу. За словами чеського президента, у Києві визнають, що Україна має прогалини в спроможності провести успішний наступ проти російських військ. Павел закликав Шмигаля не прискорювати контрнаступ і почекати, коли ЗСУ будуть повністю готові.