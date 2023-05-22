Петр Павел закликав до розгрому Росії в Україні

Президент Чехії Петр Павел закликав не відмовлятися від зусиль щодо розгрому Росії в Україні. Про це він заявив на Національному цвинтарі у Терезині.

За його словами, необхідно не відмовлятися від зусиль щодо розгрому Росії в Україні. Павел зазначив, що мотивацією для цього має бути історичний досвід.

«На цьому місці я хотів би закликати, щоб ми не відмовлялися від наших спільних зусиль перемогти Росію в Україні, і таким чином відмовилися ігнорувати правила міжнародного порядку, свідками якого ми є. Мотивацією має бути наш історичний досвід, про який ми сьогодні говоримо. Це правильно, що ми про це пам’ятаємо і пов’язуємо це з сьогоднішньою ситуацією, тільки так ми зможемо уникнути повторення помилок минулого», – сказав президент Чехії, якого цитує iDNES.

Водночас він зазначив, що громадяни Чеської Республіки та всієї Європи турбують труднощі повсякденного життя, спричинені економічними та соціальними наслідками війни. «Втома від війни створює тиск на політиків і ускладнює управління державними фінансами. Зберігати єдність у підтримці України буде все важче», – додав чеський президент.

Нагадаємо, що 20 травня лідери країн G7 пообіцяли забезпечити поразку Росії у війні проти України.

Додамо, що Чехія регулярно надає Україні військову допомогу. Вона надходить як від уряду, так і від волонтерів.