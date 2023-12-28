Іван Вигівський заявив, що поліцейські вже максимально задіяні до сил оборони і боронять «внутрішній фронт»

Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що поліцейські вже максимально задіяні у складі Сил безпеки і оборони, також боронять «внутрішній фронт» та безпеку всередині країни. Так він прокоментував пропозицію мобілізувати 100 тисяч правоохоронців.

«Деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть, в Національній поліції є 250 тис. поліцейських, і пропонують 100 тис. відправити на фронт. Дивно, коли про це заявляють не «диванні експерти», а люди, які працюють в державній системі і не знають елементарних цифр», – сказав Іван Вигівський в інтерв’ю «Українським новинам».

За його словами, затверджена штатна чисельність становить 120 тис. поліцейських.

«Фактично у нас на сьогодні близько 100 тис. діючих поліцейських, тобто тих, хто в погонах. З них 20 тис. жінок, 80 тисяч чоловіків. Кожного дня з них заступає на службу близько 20 тис. в наряд. Це одна зміна. Також близько 15 тис. слідчих і дізнавачів, 20 тис. оперативників і тисячі людей, які воюють на фронті, зокрема, підрозділ "Лють"», – деталізував він.

«Тому, стосовно пропозиції мобілізувати 100 тис. поліцейських можу сказати, що ми вже максимально задіяні у складі Сил безпеки і оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни», – додав голова Нацполіції.

Він зауважив, що поліцейські, які хотіли піти добровольцями в ЗСУ, вже це зробили. Хто хотів воювати, також мав можливість долучитися до бригади «Лють».