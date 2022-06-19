Голова британської армії доручив солдатам готуватися до війни в Європі
«Ми – покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі»
Голова британської армії Патрік Сандерс сказав своїм військам, що вони повинні
«підготуватися воювати в Європі ще раз», щоб перемогти сили Владіміра Путіна.
Генерал Патрік Сандерс, який у понеділок замінив на посаді очільника Генштабу Великої Британії Марка Карлетона Сміта, попередив солдатів про виклики, з якими вони стикаються на тлі війни в Україні.
«Зараз існує гостра необхідність створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію в битві», – сказав генерал, якого в неділю, 19 червня, цитує Sky News.
«Ми – покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі», – додав він.
Очільник Генштабу Великої Британії назвав себе першим начальником генерального штабу з 1941 року, який взяв на себе командування армією в тіні сухопутної війни в Європі за участю континентальної держави».
«Вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Сполучене Королівство, будучи готовими воювати та вигравати війни на суші», – наголосив голова британської армії Патрік Сандерс.
Його коментар прозвучав після заяви прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який попередив британців, що їм потрібно «приготуватися до довгої війни», оскільки Путін вдається до кампанії виснаження.