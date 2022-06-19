Голова британської армії генерал Патрік Сандерс попередив британських солдатів, що вони повинні готуватися до війни в Європі

Голова британської армії Патрік Сандерс сказав своїм військам, що вони повинні

«підготуватися воювати в Європі ще раз», щоб перемогти сили Владіміра Путіна.

Генерал Патрік Сандерс, який у понеділок замінив на посаді очільника Генштабу Великої Британії Марка Карлетона Сміта, попередив солдатів про виклики, з якими вони стикаються на тлі війни в Україні.

«Зараз існує гостра необхідність створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію в битві», – сказав генерал, якого в неділю, 19 червня, цитує Sky News.

«Ми – покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі», – додав він.

Очільник Генштабу Великої Британії назвав себе першим начальником генерального штабу з 1941 року, який взяв на себе командування армією в тіні сухопутної війни в Європі за участю континентальної держави».

«Вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Сполучене Королівство, будучи готовими воювати та вигравати війни на суші», – наголосив голова британської армії Патрік Сандерс.

Його коментар прозвучав після заяви прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який попередив британців, що їм потрібно «приготуватися до довгої війни», оскільки Путін вдається до кампанії виснаження.