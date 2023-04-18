Олег Кух вперше був обраний головою Любешівської громади у 2017 році

Голова Любешівської громади Олег Кух звільнився з Збройних сил України після 11 місяців служби. Наразі він знову виконуватиме обов'язки селищного голови. Посадовець пояснив, що звільнився з армії через сімейні обставини.

Про рішення звільнитись з війська Олег Кух повідомив у понеділок, 17 квітня. «Сьогодні приступив до виконання обов’язків Любешівського селищного голови. Хочу зазначити, що перебуваючи в ЗСУ, завжди, наскільки це було можливо, тримав руку «на пульсі» життя нашої громади. Бажання брати участь в обороні держави та сприяти нашій перемозі над ворогом лишилося незмінним, однак і розуміння того, що маю широке коло обов’язків перед громадою та велику відповідальність, ніколи мене не полишало. Тож приступаю до роботи із глибоким розумінням сьогоднішніх викликів», – написав посадовець.

Додамо, що як селищний голова Олег Кух міг не йти на службу. Але у коментарі виданню ВСН Олег Кух пояснив, що після початку повномасштабного вторгнення він хотів показати приклад односельчанам, і тому написав клопотання, аби з нього як селищного голови зняли бронь. Відтак він склав присягу і пішов на службу в 39-й окремий зенітний ракетний полк.

Посадовець зазначив, що перебував на службі в ЗСУ 11 місяців. З них три місяці він провів в пунктах постійної дислокації, а решту часу – безпосередньо в районі бойових дій.

За його словами, півроку тому в нього виникли сімейні обставини, які дозволяли звільнитись зі служби на підставі статті 26 «Звільнення з військової служби» Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

«Крім того, за рік моєї відсутності, проблеми, які були в громаді, не зникли. У нас – прикордонна громада, і я несу за неї персональну відповідальність», – пояснив посадовець.

Додамо, що 47-річний Олег Кух був обраний головою Любешівської селищної ради в 2017 році. Раніше обіймав посаду голови Любешівської районної державної адміністрації.