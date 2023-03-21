Андрія Старуха провели працівники Монастириської міськради

Міський голова Монастириськ, що на Тернопільщині, Андрій Старух пішов на службу в Збройні сили України. Повідомлення про це з'явилось у вівторок, 21 березня, на сайті Монастириської міської ради. 42-річний посадовець вже має військовий досвід: в 2015-2016 роках він воював на Сході України.

«Вже не вперше, змінивши цивільний одяг на військову форму, міський голова Андрій Старух, підтверджуючи свою активну громадянську позицію, став на захист української землі, на захист української держави. Жителі громади бажають Андрію відваги, мужності у боротьбі з загарбниками», – йдеться у повідомленні.

Також рішення Андрія Старуха прокоментував капелан з Монастириськ Ігор Федоришин. «Друзі, сьогодні був на проводах, голова Монастириського ОТГ Андрій Старух підписав контракт. З Андрієм ми декілька разів зустрічалися в часі АТО під Мар'янкою і Красногорівкою, а завтра він знову їде на фронт захищати Україну», – зазначив чоловік.

Додамо, що Андрій Старух вперше був обраний мером Монастириськ в 2014 році. Балотувався від партії «Свобода». Водночас у 2015-2016 роках чоловік воював на Сході України у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Згодом, в 2020 році, переобрався на посаду очільника Монастириської міської громади.

Судячи з дописів на сторінці в Facebook, після початку повномасштабного вторгнення посадовець неодноразово їздив на фронт, аби відвезти допомогу бійцям. Наразі Андрій Старух у своїх соцмережах не коментував своє рішення. Також наразі невідомо, хто виконуватиме обов'язки голови Монастириської громади на час його відсутності.