Виконком Монастириської міськради зобов'язав обслуговувати відвідувачів у закладах харчування та інших установах або українською, або ж мовами країн Євросоюзу. Також у документі мешканців громади закликають допомагати російськомовним українцям вивчати українську та заохочувати їх до цього.

Рішення виконавчого комітету Монастириської міськради від 16 травня опублікував міський голова Андрій Старух. У ньому йдеться, що відвідувачів установ, організацій та закладів харчування повинні обслуговувати або українською мовою, або ж мовами держав Євросоюзу.

Також мешканцям громади рекомендують заохочувати українців до вивчення української мови, і допомагати їм у цьому.

Крім того, у рішенні є такі пункти:

Не допускати поширення впливу спільноти росіян шляхом публічного використання будь-якого контенту ворожої спільноти росіян на території громади;

Роз'яснювати, що культура, спорт та освіта не можуть бути поза політикою, а тому ставитись до поширення культури спільноти росіян в Україні як підготовчого етапу знищення суверенітету України;

Роз'яснювати, що будь-який російськомовний продукт є продуктом спільноти росіян, якщо навіть його створили громадяни України на території України;

Бойкотувати практики використання, поширення будь-якої інституції росіян на території Монастириської ОТГ та за її межами насамперед мови та імперської концепції історії.

«Місцеве самоврядування повинно стояти на захисті української мови як державної, це наша ділянка фронту. Передаю естафету колегам із інших органів місцевого самоврядування», – зазначив Андрій Старух.

Водночас у документі не прописано, хто саме буде перевіряти виконання цього рішення.

Зазначимо, що в січні 2021 року набули чинності окремі положення мовного закону, які передбачають, що вся сфера обслуговування повинна послуговуватись лише українською мовою. Штрафувати за порушення мали почати з липня 2022 року.