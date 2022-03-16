Перші навчання розпочнуться з 18 березня в приміщенні педагогічного університету

В Тернополі місцеві активісти та науковці вирішили організовувати безкоштовні курси української мови для біженців. На заняття, які проводитиме Тернопільський національний педагогічний університет, вже записалося близько 300 людей. Курси також розпочнуть діяти в Чорткові, Кременці та в Копичинецькій територіальній громаді.

Про проведення безкоштовних курсів української мови для вимушено переселених людей заявили в Тернопільському національному педагогічному університеті. Навчання відбуватиметься дистанційно в режимі відео зв’язку. Групи формуються у кількості до 25 осіб. Попередньо вже записалося 300 людей. Про безплатні заняття також розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Навчання розпочнеться з 18 березня, навчатися можна будь-кому, хто виявить таке бажання. З також ініціативою виступили наші науковці і педагоги. Заняття будуть не лише теоретичні, але й практичні. Куратори зроблять все, щоб людям було цікаво вчити українську мову», – розповів міський голова Тернополя Сергій Надал 16 березня після засідання штабу оборони Тернопільщини.

Навчання організовують науковці кафедри загального мовознавства і слов’янських мов та кафедри української мови педагогічного університету. Курси української мови для тимчасово переміщених осіб розпочнуться о 18:00 18 березня. На заняття вже зареєструвалося 300 бажаючих. Їх поділять на два потоки, перші 150 слухачів почнуть вчитися з 18 березня, а наступні з 25 березня. Працюватимуть шість груп, в якій буде по 25 осіб.

Про безкоштовні курси української мови також оголосила Копичинецька територіальна громада. Там заняття проводитимуть очно в приміщенні місцевої бібліотеки. Курси української мови також розпочнуть діяти в Кременці та в Чорткові.