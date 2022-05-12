Це перша зустріч між представниками духовенства і влади Львова від початку війни

У четвер, 12 травня, у Львівській військовій адміністрації відбулася перша від початку війни зустріч з очільниками релігійними спільнот області. Обговорили співпрацю і допомогу переселенцям, а також можливість розміщення їх при монастирях та інших релігійних установах.

«Просив очільників релігійних спільнот Львівщини розглянути варіанти додаткового розміщення вимушених переселенців при монастирях, церквах та молитовних будинках. Ми також відкриті до всієї іншої допомоги, яку релігійне середовище готове надати тим, хто перебуває у потребі», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Натомість Львівська адміністрація готова частково компенсувати витрати церков на розміщення людей, надати продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, меблі, одяг та взуття, побутову техніку.

«Працюємо над тим, щоб забезпечити житлом на довгу перспективу тих, хто втратив дах над головою і кому нікуди повертатися, – сприяємо зведенню модульного житла, ремонтуємо гуртожитки, шукаємо житло під викуп. Але ми дуже потребуємо допомоги, щоб підтримати цих людей житлом та наставництвом зараз. Попри те, що часи важкі, країна може і повинна розвиватися. Школи та дитсадки мають працювати за призначенням, заклади культури – також», – наголосив Максим Козицький.

За інформацією Львівської ОВА, зараз в області офіційно є 237 тисяч ВПО. Раніше приїжджали переважно матері з маленькими дітьми, зараз до Львівщини прибуває багато літніх самотніх людей, яким потрібна медична та психологічна допомога. На Львівщині вже зареєструвались 31 тисяча пенсіонерів-переселенців та понад 8 тисяч осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, ще перед початком повномасштабного вторгнення Росії, 14 лютого, у Львові відбулася нарада міської влади з духовенством, на якій Рада єпископів Львова висловила готовність подбати про переселенців, зокрема прийняти їх на території храмів.