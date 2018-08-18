Голова МЗС Німеччини заявив про «стриманий оптимізм» щодо введення миротворців на Донбас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас має «стриманий оптимізм» щодо введення миротворчої місії ООН в зону конфлікту на сході України. Про це повідомляє «Європейська Правда» з посиланням на Welt.

«Ми хочемо надати нову динаміку мінському процесу. Я відчуваю обережний оптимізм в тому, що стосується миротворчої місії ООН. Ми ведемо переговори з Києвом і Москвою з цього питання. Якщо вдасться реалізувати мінські угоди, то ми зможемо обговорювати зняття санкцій», - сказав Маас.

Крім цього, німецький міністр також розкритикував зовнішню політику Росії. «Зараз у мене виникає відчуття, що Москва свідомо хоче використовувати вакуум у світовій політиці, який залишає після себе Білий дім», - додав він.

Нагадаємо, що Україна наполягає на введенні місії ООН на всю територію непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей, зокрема й на кордон з РФ, проте Москва каже, що миротворці повинні розміщуватися лише на лінії розмежування сторін і мати функцію охорони вже існуючої місії ОБСЄ.

Раніше ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко пообіцяв стріляти по миротворцях ООН, якщо їх введуть на Донбас без згоди «республік».