Понад мільйон українців висловились за вільне носіння зброї в опитуванні через «Дію»

Голова Національної поліції України Ігор Клименко вважає, що спочатку необхідно провести облік зброї на руках у громадян, а вже потім вести мову про її легалізацію. Про це Клименко сказав в ефірі телемарафону, пише «Укрінформ».

«Моя позиція і позиція Нацполіції: спочатку ми маємо усю зброю, яка була легально видана нашим громадянам, поставити на облік – ми її ставимо на облік і під час війни, і після війни ми маємо її поставити на облік. І тільки після цього ми можемо приступати до широкої дискусії щодо легалізації короткоствольної зброї», – зазначив керівник Нацполіції.

За його словами, дискусія з цього питання має бути широкою, адже легалізація зброї стосуватиметься безпеки кожного громадянина України.

Ігор Клименко також розповів, що приблизно половину незаконної зброї вилучають під час перевірки на блокпостах.

«630 одиниць зброї, 45 тис. набоїв, 350 гранат – це те, що могло вийти в мирне життя і застосовуватися злочинцями. Зброя ховається та перепродається, а хтось відкладає цю зброю на «чорний день». Те, що зброя перебуває на руках – це вже небезпека для кожного громадянина», – зауважив Клименко.

Клименко також прокоментував проведене у «Дії» опитування щодо володіння зброєю.

«Громадянам, які брали участь у такому опитуванні, ставлю питання: ви готові (до ситуації – ред.), коли громадянин України буде йти зі зброєю, наприклад, по Хрещатику? Ви будете почуватися в безпеці? Я отримав неоднозначні відповіді. Тому, думаю, треба над цим питанням попрацювати нам всім», – зауважив він.

Зазначимо, що згідно з опитуванням, проведеним у «Дії», вільне володіння зброєю з метою особистого захисту підтримують 58,75% українців. Для спеціальних потреб – 19,43%, проти права на володіння зброєю – 21,82%.