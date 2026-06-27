Полковник Шота зазначив, що війна стала для Владіміра Путіна величезним приниженням

Голова Агентства розвідки Польщі полковник Павел Шота висловив оцінку, що Росія здатна продовжувати воєнні дії в Україні ще протягом кількох років. Про це Павел Шота повідомив в інтерв'ю для газети Rzeczpospolita.

Полковник оцінив, що реальна та безпосередня військова загроза для Польщі надходить насамперед з російського напрямку. На думку голови Агентства розвідки, Москва сприймає Польщу та країни східного флангу НАТО як перешкоду в реалізації імперських цілей.

«Бачачи, що відбувається в Україні, як у Росії зараз не клеїться війна, з'являється додатковий елемент занепокоєння, що Москва може вдатися до подальшої ескалації», – наголосив полковник Шота.

Полковник Шота заявив, що Росія здатна продовжувати воєнні дії в Україні ще протягом кількох років. Кремль готовий пожертвувати добробутом суспільства, економікою та інвестиціями, аби лише закінчити війну так, щоб мати змогу оголосити про перемогу – такою є мета Путіна.

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Полковник Шота зазначив, що війна стала для Владіміра Путіна величезним приниженням. Російські спецслужби та армія прорахувалися, очікуючи на швидку перемогу. На його думку, для Путіна є справою честі, щоб війна в Україні увійшла до підручників історії як його успіх. «Тому ми маємо справу з непередбачуваністю з боку Росії», – сказав він.

Голова польської розвідки підтвердив, що Агентство розглядає сценарії провокацій Росії проти країн Балтії, зокрема дії за участю так званих «зелених чоловічків». «Росія систематично зсуває червоні лінії, тестуючи реакцію НАТО. Ціна таких провокацій для Москви є низькою, а Альянс реагує переважно політично, що заохочує до подальшої ескалації», – вказує голова польської розвідки.

Полковник Шота висловив занепокоєння зростаючим підпорядкуванням Білорусі Москві, зокрема створенням на території цієї держави інфраструктури, що дозволяє розгортати системи для транспортування ядерної зброї (в тому числі, серед іншого, «Орєшніка»), а також ядерними навчаннями. Водночас Агентство розвідки підтримує власні канали комунікації з Мінськом, що дозволило, зокрема, звільнити Анджея Почобута.

Голова Агентства розвідки наголосив, що Польща не залишатиметься пасивною перед обличчям агресивних дій Росії та Білорусі. Агентство розвідки володіє інструментами для ведення наступальних дій, зокрема в кіберпросторі.

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін повідомляв, що хоча РФ має ресурси для ведення бойових дій високої інтенсивності, довгостроково час грає проти Москви. Санкційний тиск, проблеми з внутрішньою логістикою, а головне – системні удари України по російській паливній та промисловій інфраструктурі заганяють Кремль у кут. Внутрішній паливний дефіцит у РФ та стагфляційні процеси обмежують здатність Путіна безкінечно розширювати армію. Естонська розвідка вважає, що навіть якщо Росія завершить активну фазу бойових дій, то продовжить утримувати біля кордонів України значну кількість військ та посилювати військову присутність у західному напрямку. Росія здатна підтримувати високий темп військової активності і здійснювати проти країн Заходу гібридні операції та диверсійні напади.