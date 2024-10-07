Євген Лященко подав заяву про відставку з посади голови правління «Укрзалізниці»

Голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко подав заяву про припинення повноважень. Про це повідомили у пресслужбі державного перевізника у понеділок, 7 жовтня.

Зазначається, що 49-річний Євген Лященко подав заяву до Наглядової ради «Укрзалізниці» із проханням достроково припинити повноваження голови правління.

«Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур», – йдеться у повідомленні.

За даними джерел «Укрінформу» в «Укрзалізниці», Євген Лященко буде членом правління та відповідатиме за фінансовий блок до березня 2025 року. Новим головою правління «Укрзалізниці», ймовірно, стане керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський.

Такі кадрові зміни, каже джерело «Укрінформу», пов’язані із тим, що контракт Євгена Лященка завершується тоді, коли починається бюджетний рік, а всі проєкти на 2025 рік необхідно запланувати у поточному році. Олександр Перцовський на посаді голови правління працюватиме над оновлення пасажирських та вантажних вагонів. Від нього також очікують розвитку прикордонної залізничної інфраструктури.

Олександр Перцовський, ймовірно, очолить «Укрзалізницю»

Зазначимо, що Кабінет міністрів призначив Євгена Лященко головою правління «Укрзалізниці» з 23 березня 2023 року строком на два роки. Він замінив на цій посаді Олександра Камишіна, якого тоді призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Перед тим, як очолити «Укрзалізницю» Євген Лященко обіймав посаду директора компанії «Медіа Група Україна» та радника з питань стратегії та трансформації медіахолдингу Starlight Media. Євген Лященко тривалий час працював в галузі фінансів та консалтингу. На початку кар’єри він був консультантом з управління в проєкті Commerzbank Consortium та регіональним директором з продажів Coca-Cola HBC. Загалом він має понад 25 років досвіду антикризового управління та трансформації бізнесу.