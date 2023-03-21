48-річний Євген Лященко був членом правління УЗ та відповідав за фінансовий блок

Кабінет міністрів призначив головою АТ «Укрзалізниця» члена правління Євгена Лященка. На цій посаді він замінив Олександра Камишіна, якого раніше призначили керівником Мінстратегпрому.

Як вказано у розпорядженні уряду від 21 березня, Євгена Лященка призначили з 23 березня головою правління УЗ терміном на два роки. Кабмін уповноважив голову наглядової ради компанії підписати з ним контракт.

Віце-прем'єр- міністр Олександр Кубраков повідомив, що новий голова «Укрзалізниці» має продовжити реформи на підприємстві та привести їх у відповідність до європейських стандартів, розвивати експортні шляхи та відкривати нові ділянки, а також вивести компанію на беззбитковіть.

48-річний Євген Лященко працював у галузі фінансів і консалтингу, в тому числі був фінансовим директором компанії Corum групи СКМ Ріната Ахметова. У 2014 році став диреткором «Медіа Групи Україна» й звільнився у 2019 році.

У 2021 році Євген Лященко став членом правління УЗ та відповідав за фінансовий блок питань у компанії.