Голова Самбірського міськрайонного суду Володимир Галин

Голова Самбірського міськрайонного суду Володимир Галин оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Володимир Галин вказав 1,4 млн грн зарплати від Державної судової адміністрації України у Львівській області. Його дружина Надія Галин декларує 48 тис. грн пенсії та 77 тис. грн зарплати від «Санаторію Арніка» ПАТ «Львівгаз».

Володимир Галин немає власного авто, але може користуватись машиною Honda CR-V (2012 року випуску), яка належить Василю Ярошу, та авто Volkswagen Golf (2010 року випуску), власницею якого є Ярослава Галин. Свої заощадження (грошові активи) Галин зберігає готівкою та у валюті – 45 тис. доларів.

Суддя також не має власної нерухомості. Квартиру (65 м2) та земельну ділянку у Трускавці декларує його дружина Надія Галин. Вартість цієї нерухомості у декларації не вказана.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.