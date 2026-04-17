Красилівський районний суд Хмельницької області визнав винним у хабарництві колишнього голову Михайловецької сільської ради Василя Шевчука. Він вимагав від підрядника 10 тис. грн за підписання актів виконаних робіт і подальшу співпрацю. Втім, замість реального покарання суд призначив посадовцю іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 14 квітня, Василь Шевчук очолював Михайловецьку сільраду з 2015 року. За даними слідства, у 2017 році сільрада уклала договір із ПП «Сіад–Сервіс» на реконструкцію системи водопостачання у селах Михайлівці, Мотрунки та Сушки. Після часткового виконання робіт підрядник подав на підпис акти приймання.

Наприкінці листопада 2017 року під час зустрічі з директором підприємства Василь Шевчук запропонував за 10 тис. грн винагороди підписати документи, подати їх до казначейства для оплати, а також сприяти подальшій співпраці.

Підрядник погодився передати гроші частинами. У грудні 2017 року він передав Шевчуку 2 тис. грн, а в січні 2018 року – ще 8 тис. грн. Після цього посадовця затримали.

У суді обвинувачений визнав свою вину та уклав відповідну угоду із прокурором.

Суддя Руслан Вознюк визнав Василя Шевчука винним за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та призначив 5 років позбавлення волі, проте звільнив від відбування покарання з іспитовим строком два роки. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.