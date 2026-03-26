Алла Яснюк уникла покарання через закінчення строків давності справи

Старокостянтинівський районний суд на Хмельниччині закрив кримінальне провадження щодо Сахновецької сільської голови Алли Яснюк. Посадовиця уникла покарання за незаконну передачу понад 23 га комунальної землі у приватну власність. Про це йдеться в ухвалі суду від 19 лютого.

Згідно з матеріалами справи, у 2020 році голова Сахновецької сільради Алла Яснюк не перевірила рішення 12-ї позачергової сесії сільради щодо передачі земельних ділянок і підписала документ. Внаслідок цього 17 мешканців отримали землю незаконно. Загальна площа ділянок склала 23,7 га, а їхня вартість – понад 759 тис. грн.

Під час судового розгляду адвокат Алли Яснюк подав клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності. Прокурор не заперечував, і суд задовольнив клопотання.

Дії сільської голови кваліфікували як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). Однак з моменту події минуло понад п’ять років, тож суддя Євгеній Андрощук звільнив Аллу Яснюк від відповідальності.