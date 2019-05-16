Головні новини Львова за 16 травня

Зі Львова на прощу до Унева вирушили паломники

Пограбували реабілітаційний центр «Фенікс». Із приміщення вкрали комп'ютерну техніку і апаратуру. Грабують його вже вшосте.

ЛКП «Лев» зачинили на карантин. Від четверга та до 15 липня перевірятимуть, чи не заразила хвора тварина сказом інших. До того часу нових собак і котів не прийматимуть.

За п’ять днів стартує ЗНО. Цього року на Львівщині їх здаватимуть понад 25 тисяч учнів. Перше оцінювання з математики відбудеться вже 21 травня.

День вишиванки у Львові. Традиційно на роботу чи навчання містяни їхали в українському одязі. Не залишилися без святкових уборів і символи міста.

Стартують «Віртуози». Скандинавський епос, японські солісти та європейські хори. Таким буде цьогорічний фестиваль.

Гирьовики визначили найуміліших в області. Із тягарями можуть впоратися заввиграшки. У Львові відбувся Кубок області із гирьового спорту. На змагальний поміст піднялися близько сотні атлетів.