На трасі Київ-Чоп у Розвадові згорів пасажирський автобус, мережі WOG та ОККО припинили продаж дизпалива та бензину А-95, у Львові змінили кінцеву зупинку автобусного маршруту №9. Головні події дня у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 16 травня.

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Станом на 16 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 035 (+38 за попередню добу).

На трасі Київ-Чоп у Розвадові згорів пасажирський автобус

В автобусі перебували 20 пасажирів та два водії. На щастя, ніхто не постраждав.

Мережі WOG та ОККО припинили продаж дизпалива та бензину А-95

Причиною називають рішення уряду про державне регулювання роздрібних цін.

У Львові змінили кінцеву зупинку автобусного маршруту №9

Нова кінцева зупинка маршруток №9 буде розташована на вул. Вернадського.