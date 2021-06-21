Головні новини Львова за 21 червня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
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До Львова привезли ікону з мощами святого Івана Павла ІІ, нардеп Юрій Камельчук, який виступав проти вакцинації, став спікером України у ПАРЄ щодо Covid-сертифікатів. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за понеділок, 21 червня.
Станом на 21 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 746 (+17 за попередню добу).
До Львова привезли ікону з мощами святого Івана Павла ІІ
Помолитися перед образом у церкві Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові можна буде до 26 червня.
Водій Jeep у центрі Львова в’їхав в екіпаж патрульних, що супроводжував дитину в лікарню
У результаті аварії на перехресті площі Торгової та площі Різні постраждали двоє пішоходів та троє поліцейських.
Нардеп Юрій Камельчук став спікером України у ПАРЄ щодо Covid-сертифікатів
Раніше нардеп від «Слуги народу» називав коронавірус вигадкою та виступав проти вакцинації від будь-яких хвороб.