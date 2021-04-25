Головні новини Львова за 25 квітня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
На Львівщині скасували жорсткий карантин, синоптики попереджають про сильні заморозки до -5°С на Львівщині, у Вербну неділю на території львівської церкви святих Ольги і Єлизавети УГКЦ зафіксували масове скупчення вірян. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 25 квітня.
Станом на 25 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 213 (+117 за попередню добу).
Львів’яни масово освячують вербу. Фото дня
У Вербну неділю, 25 квітня, на території львівської церкви святих Ольги і Єлизавети УГКЦ зафіксували масове скупчення вірян.
Синоптики попереджають про сильні заморозки до -5°С на Львівщині
26 квітня у Львові та області можливий мокрий сніг.
На Львівщині скасували жорсткий карантин
З понеділка Львівська область перебуватиме в «жовтій» зоні.
«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 30 вулиць Львова
У понеділок, 26 квітня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 30 вулицях Львова. Наводимо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.