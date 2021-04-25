На Львівщині скасували жорсткий карантин, синоптики попереджають про сильні заморозки до -5°С на Львівщині, у Вербну неділю на території львівської церкви святих Ольги і Єлизавети УГКЦ зафіксували масове скупчення вірян. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 25 квітня.

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Станом на 25 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 213 (+117 за попередню добу).

Львів’яни масово освячують вербу. Фото дня

У Вербну неділю, 25 квітня, на території львівської церкви святих Ольги і Єлизавети УГКЦ зафіксували масове скупчення вірян.

Синоптики попереджають про сильні заморозки до -5°С на Львівщині

26 квітня у Львові та області можливий мокрий сніг.

На Львівщині скасували жорсткий карантин

З понеділка Львівська область перебуватиме в «жовтій» зоні.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 30 вулиць Львова

У понеділок, 26 квітня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 30 вулицях Львова. Наводимо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.