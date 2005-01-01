Головні новини Львова за 22 грудня

Нова ділянка для сміттєпереробного заводу, карнавальні костюми горять та інші події дня

Суспільство22 грудня, 18:28 5600

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Нова ділянка для сміттєпереробного заводу. Замість території біля ТЕЦ-2 міська рада тепер планує збудувати його поблизу очисних споруд «Львівводоканалу» на вулиці Пластовій.

Львів'янам показали альтернативні ялинки. Зробили їх власноруч учні львівських шкіл. Найкращі ялинки та композиції обирало журі, у складу якого були як освітяни, так і екологи та флористи.

Карнавальні костюми горять. Карнавальні костюми загораються від бенгальських вогнів за лічені секунди. Такий експеримент провели львівські рятувальники.

Найкраща спортсменка листопада отримала нагороду. Атлетку місяця традиційно спільним голосуванням визначали обласне управління спорту та відділення олімпійського комітету на Львівщині.

Акватлоністи розпочали боротьбу. У Львові розпочалися одразу два змагання із зимового акватлону: чемпіонат України та спортивного клубу СКА.

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