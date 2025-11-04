Ігор Михайлишин очолює ГУ ДМС Закарпаття з 2011 року

Начальника головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області Ігоря Михайлишина підозрюють у використанні оплачуваних службових відряджень для сімейного відпочинку в Угорщині, Словенії та Італії. Про це стало відомо під час розслідування кримінальної справи, відкритої за незаконне переправлення чоловіків, в якій фігурують закарпатські міграційники та прикордонники, розповіли 3 листопада в NGL.media.

Журналісти звернули увагу на матеріали кримінального провадження, відкритого у липні 2024 року. Під час розслідування з’ясувалося, що головний міграційник Закарпаття щонайменше п’ять разів їздив з сім’єю відпочивати за кордон, хоча офіційно у той час перебував у службових відрядженнях.

«У липні 2022 року Ігор Михайлишин отримав відрядження на 4 дні до Праги “з метою підготовки пропозицій щодо відкриття у Чеській Республіці нових пунктів видачі ІD-карток та паспортів громадянина України для виїзду за кордон”. Однак до Праги він так і не доїхав, а натомість поїхав у подорож Словенією та Угорщиною разом з сім’єю. У 2023-2024 роках за тим же принципом посадовець з родиною ще кілька разів відвідав Угорщину, Словенію та Італію», – йдеться у публікації розслідувачів.

Кожна з таких подорожей посадовця тривала від 4 до 7 днів, а витрати на ці «відрядження» оплачувалися державним коштом. За даними ДМС, у 2022-2025 роках Ігор Михайлишин отримав близько 58 тис. грн відрядних.

Під час розслідування справи правоохоронці провели обшуки та арештували вилучені документи. У головному управлінні ДМС у Закарпатській області повідомили NGL.media, що Ігор Михайлишин перебуває на лікарняному і не може надати коментар з приводу кримінальної справи.

Додамо, що Ігор Михайлишин очолює Головне управління Державної міграційної служби України у Закарпатській області з 2011 року.