Підозрювана отримувала 100-200 євро за прискорене виготовлення закордонних паспортів

Правоохоронці оголосили підозру головній спеціалістці Хустського відділу державної міграційної служби, яка налагодила схему прискореного виготовлення паспортів для виїзду за кордон. Вона була спільницею місцевого мешканця – організатора схеми, якого затримали у червні 2025 року.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 22 липня, підозрювана у змові з посередником налагодила схему прискореного виготовлення закордонних паспортів. За свої послуги, окрім офіційних платежів, вони отримували від 100 до 200 євро з кожного клієнта.

«Для уникнення зайвих свідків та контролю керівництва гроші посадовиці передавали неподалік міграційної служби», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваній обиратимуть запобіжний захід. За хабарництво (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) їй загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.