На Закарпатті посадовицю міграційної служби підозрюють у систематичному хабарництві
Їй загрожує від 5 до 10 років ув’язнення
Правоохоронці оголосили підозру головній спеціалістці Хустського відділу державної міграційної служби, яка налагодила схему прискореного виготовлення паспортів для виїзду за кордон. Вона була спільницею місцевого мешканця – організатора схеми, якого затримали у червні 2025 року.
Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 22 липня, підозрювана у змові з посередником налагодила схему прискореного виготовлення закордонних паспортів. За свої послуги, окрім офіційних платежів, вони отримували від 100 до 200 євро з кожного клієнта.
«Для уникнення зайвих свідків та контролю керівництва гроші посадовиці передавали неподалік міграційної служби», – зазначили правоохоронці.
Підозрюваній обиратимуть запобіжний захід. За хабарництво (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) їй загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.