Головнокомандувач британської армії пояснив стратегію наступу ЗСУ
Тоні Радакін заявив, що головний удар Збройних сил України ще попереду
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Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін відкинув закиди щодо «повільного» просування українських військових і пояснив стратегію ЗСУ.
Financial Times пише, що за словами Радакіна, відсіч російській агресії «ніколи не обмежувалась однією дією», а стратегія України полягає в тому, щоб «брати втомою, розтягувати оборону і завдавати ударів». За його словами, ці дії руйнують російські оборонні лінії.
«Питання в тому, як можна взяти лінію фронту довжиною понад тисячу кілометрів і перетворити її на більшу проблему для Росії, ніж для України. Ось чому ви бачите, що Україна намагається діяти на різних напрямках і робить багато маневрів», – сказав командувач.
Він визнав, що український контрнаступ ускладнила висока щільність мінних полів, відсутність прикриття з повітря, а також те, що Україна не отримала всю бажану військову техніку.
Водночас Радакін наголосив, що несправедливо прив'язувати Україну до конкретних часових рамок і що «Росія зараз настільки слабка, що не має сил для власного контрнаступу».