Ільверу Аметову заборонено виїжджати із Судака та виходити з дому вночі

Підконтрольний Росії суд у Судаку визнав кримськотатарського активіста Ільвера Аметова винним у незаконному придбанні та зберіганні антикварної зброї, яку він колекціонував. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

Як повідомляється, Аметову призначили як покарання 8 місяців обмеження волі. Йому заборонено виїжджати із Судака та виходити з дому вночі. Він також зобов'язаний регулярно відмічатися в місцевому відділі російського МВС.

Російський прокурор вимагав для Аметова як покарання десять місяців обмеження, тоді як захист наголошував на тому, що в Аметова не було злочинного наміру і він не приховував ні від кого заборонені для цивільного використання предмети, а навпаки – демонстрував їх у своєму музеї.

«Рішення «суду» є ще одним прикладом переслідування за участь у Меджлісі, оскільки до окупації Ільвер Аметов був членом представницького органу кримськотатарського народу. Російська Федерація восьмий рік переслідує за надуманими звинуваченнями кримських татар, порушуючи статтю 10 Європейської конвенції про захист прав людини. Ігноруючи вимогу Міжнародного суду ООН про зняття заборони на діяльність Меджлісу, держава-окупант продовжує практику ганебних «судилищ» - репресій проти кримськотатарського народу», – прокоментувала вирок омбудсман Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що Аметов був головою Судакського регіонального Меджлісу.

27 вересня минулого року російські силовики в Судаку провели обшук в Ільвера Аметова. У нього вилучили «на експертизу» посвідчення члена Меджлісу кримськотатарського народу, музейні експонати, деякі документи.

Згідно з матеріалами справи, «зброя, вилучена в Ільвера Аметова 27 вересня 2019 під час розшукових заходів на території житлового будинку, є одноствольним, короткоствольним, гладкоствольним, нарізним, однозарядним, семизарядним вогнепальним еквівалентом системи «Наган» (1895 року). З порожньою коробкою, з порожнім механізмом, зі складовими частинами нарізної, вогнепальної зброї 1891-1930 років».

Додамо, що у 2016 році окупаційна влада РФ заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, визнавши його екстремістською організацією.