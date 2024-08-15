Горіховий Спас відзначають з меншим розмахом, ніж Яблучний і Медовий

Третій Спас – Горіховий, відзначають за новим календарем 16 серпня. У цей день закінчується Успенський піст.

Згідно з переказами, у цей день переносили мощі Ісуса Христа, святили горіхи і зерно. Назва «Спас Нерукотворний» походить з легенди. Вважається, що Христос умив обличчя, а після витер його рушником, на якому відбився його лик. Саме з цього зображення пізніше писали ікони Спаса Нерукотворного. Коли правитель Едеси був хворий, полотно з ликом Божим зцілило його. Імператор увірував у християнство, а віра почала поширюватися в регіоні активніше, пише «Рідна країна».

У цей день прийнято збирати горіхи і робити з них заготовки на зиму. Також господині випікають хліб. Ці всі дари природи прийнято нести до церкви, щоб окропити святою водою.

Що потрібно освятити в церкві на Горіховий Спас

Горіховий Спас відзначають з меншим розмахом, ніж Яблучний і Медовий, але все ж не варто ігнорувати це торжество. За традицією 15 серпня православні відвідують богослужіння і освячують горіхи, зерно і готовий хліб. Також в храм можна принести яблука та мед, якщо не встигли освятити їх у минулі Спаси.

Освячені продукти несуть додому, де пригощають усіх рідних. Також на свято запрошують в гості друзів і кумів, яких годують стравами з освячених горіхів і зерен.

Що можна робити на Горіховий Спас

До 15 серпня закінчують збір жита і пшениці, і починають сіяти озимі культури. Господині на Спас за старих часів ткали полотна, вишивали рушники і шили одяг, а ще виставляли тканину на продаж. Також на Третій Спас за традицією освячували всі колодязі та джерела питної води. Після важкого дня всією сім'єю сідали за вечерю і ходили в баню, пише УНІАН.