Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з очільницею бельгійського міста Сінт-Трейден Верле Геерен

Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з очільницею бельгійського міста Сінт-Трейден Верле Геерен. Вона передала Львову допомогу від громади Сінт-Трейдена: 127 бронежилетів, 50 аспіраторів та турнікети, кошти на які збирали всією громадою. Про це повідомила ЛМР.

«Ми щодня стежимо за всім, що відбувається в Україні, і дуже вболіваємо за Україну. Я розумію, що це не звичний подарунок, з яким їдуть офіційні делегації, але переконана, що він є потрібний і буде належно використаний. Кошти ми збирали усією громадою - і прості люди жертвували, і церковні громади, і організації. І нашим мешканцям є дуже важливо, аби ці речі буди передані прицільно тим, кому це потрібно. Саме тому я особисто приїхала, щоб вручити цю допомогу», – сказала Верле Геерен.

Андрій Садовий подякував усій громаді Сінт-Трейдена і запевнив, що немає маленької чи великої допомоги, адже кожна з них – це є крок, який наближає Україну до перемоги.

Також міський голова Львова розповів про те, що до медичних закладів міста щодня привозять поранених з важкими травмами. І щоб мати змогу надати їм максимальну допомогу і реабілітацію, Львів будуватиме один із найбільших реабілітаційних центрів Європи, який отримає назву «Незламні». Його збудують за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.