Громадські організації закликають президента ветувати закон про індустріальні парки

Громадські організації закликали Володимира Зеленського ветувати закон про зміни до законодавства щодо функціонування індустріальних парків. Аналітики наголошують, що закон створює лазівки для житлової забудови, оскільки скасовує обов’язкову оцінку впливу індустріальних парків на довкілля. Про це йдеться у повідомленні громадської ініціативи «Голка», опублікованому у пʼятницю, 11 вересня.

У середу, 2 вересня, Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків». Серед ключових авторів законопроєкту – нардепи від «Слуги народу» Дмитро Кисилевський, Дмитро Наталуха, Ганна Лічман, Олена Вінтоняк, а також Ігор Марчук. Депутати стверджують, що зміни у законодавстві зменшать бюрократію, спростять роботу індустріальних парків та дозволять залучити більше інвестицій. Водночас екологи наголошують, що нововведення можуть використати для забудови житлових кварталів.

«Тепер перед будівництвом такого парку більше не обов’язково перевіряти, скільки шкоди він завдасть повітрю, воді, людям навколо. Це не спрощення бюрократії – це відмова від перевірки, яку вимагає законодавство Європейського Союзу. Рівно два роки тому Єврокомісія чітко наголосила: жодних послаблень процедури оцінки впливу на довкілля бути не може. Тому ми закликаємо Володимира Зеленського не підписувати цей закон. А парламент на євроінтеграційному шляху має стежити за тим, щоб не допускати прийняття таких норм», – наголосила керівниця організації «Екологія–Право–Людина» Олена Кравченко.

Організація «Всесвітній фонд природи Україна» (WWF-Україна) також зауважила, що через ухвалення закону Україна може не виконати передбачені програмою Ukraine Facility зобов’язання, від яких залежить отримання фінансової допомоги ЄС. «Екоклуб» також вважає ініціативу парламенту небезпечною для довкілля.

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Аналітик «Голки» Георгій Могильний зазначив, що закон дозволить під виглядом апарт-готелів зводити житлові будинки без належної інфраструктури.

«Автори законопроєкту на старті його подачі передбачили розширення переліку об’єктів, які можуть будуватися в межах індустріальних парків. І так з’явилася можливість будувати готелі та хостели. На практиці це дає змогу під виглядом апарт готелів, які будують без розвитку належної інфраструктури, зводити житлові будинки. Така схема будівництва житла поширена, коли забудовують рекреаційні або громадські території. Ми аналізували подібні ситуації в різних громадах України. Тобто будь-який індустріальний парк може перетворитися у звичайний мікрорайон з офісами», – зауважив Георгій Могильний.

«За» законопроєкт проголосувала більшість нардепів від «Слуги народу», також документ підтримали представники «Довіри», «Голосу», «За майбутнє», «Відновлення України» та «Платформи за життя та мир». Голоси «Батьківщини» розділилися майже порівну: частина депутатів проголосувала «за», інші – «утрималися».

Розподілення голосів народних депутатів під час голосування у ВР

Нагадаємо, 3 вересня громадська ініціатива «Голка» повідомила, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук очолив антирейтинг нардепів, чия діяльність завдає найбільшої шкоди довкіллю.