Правозахисники дослідили законодавчі ініціативи, які наразі розглядає парламент, та ухвалені закони

У четвер, 3 вересня, громадська ініціатива «Голка» оприлюднила антирейтинг народних депутатів України, чия діяльність завдає найбільшої шкоди довкіллю. Список очолив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, а до п’ятірки увійшли ще кілька представників фракції «Слуга народу».

Правозахисники дослідили законодавчі ініціативи, які наразі розглядає парламент, а також дотичні до екології закони, проголосовані Верховною Радою.

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Перше місце з проєктом Цивільного кодексу зайняв спікер Руслан Стефанчук. Окрім шкоди для довкілля, ухвалення документа знищить всю якісну судову практику, яку за 22 роки напрацювали Верховний Суд і громадський сектор.

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«Петиція проти проєкту кодексу зібрала понад 25 тис. підписів, а депутати подали понад 15 тис. правок – рекорд за 7 років роботи парламенту. Мін’юст також рекомендував вилучити дев’яту книгу проєкту, де містяться найбільш шкідливі для довкілля норми», – зазначила голова «Голки» Ірина Федорів.

У громадській ініціативі нагадали, що наступ на чинний Цивільний кодекс ропочався у 2025 році із так званого «закону Ігоря Мазепи», який подав нардеп від «Слуги народу» Ігор Фріс. Ухвалений закон унеможливлює повернення ділянок лісу та на узбережжях у державну власність, якщо з моменту незаконного виведення у приватну власність минуло понад 10 років.

Перше місце з проєктом Цивільного кодексу зайняв спікер Руслан Стефанчук

Водночас представники МБО «Екологія – Право – Людина» називають однією з найбільш шкідливих ініціатив проєкт закону «Про ринок деревини», ініційований однопартійцями Ігорем Фрісом, Ігорем Марчуком і Тетяною Грищенко. У разі ухвалення документ може знищити такий запобіжник, як оцінка впливу на довкілля.

Ще одним прикладом шкідливої законотворчості правозахисники називають проєкт Закону про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин. Ініційований, зокрема Ігорем Марчуком та Олександром Гайду, документ ще називають законопроєктом про VIP-сафарі на диких тварин.

У WWF-Україна зауважили, що ініціатива пропонує дозволити використання під час полювання окремих технічних засобів, розширює можливості здійснення полювання в періоди, чутливі для відтворення популяцій тварин, а також містить положення, що можуть створювати ризики для видів, що потребують особливої охорони.