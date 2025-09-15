Голова Господарського касаційного суду Лариса Рогач пояснила доцільність звернення до Конституційного суду

Верховний Суд направить подання до Конституційного суду щодо скандального законопроєкту №12089, який практично унеможливлює повернення ділянок лісу та на узбережжях у державну власність, якщо з моменту незаконного виведення у приватну власність минуло понад 10 років. Водночас якщо десятирічний термін ще не минув, громада чи держава має внести на рахунок суду депозит у розмірі ринкової вартості спірного майна. Без депозиту суд не розглядатиме позов. Про це у понеділок, 15 вересня, пише громадська ініціатива «Голка».

Подання до Конституційного суду на пленумі Верховного суду підтримали 79 суддів, водночас 28 – проголосували проти. За словами голови Господарського касаційного суду Лариси Рогач, існує низка судових справ, які відправили на повторний розгляд у нижчі інстанції.

«До суду позивач звернувся ще 2023 році. Справа пройшла коло. Судові рішення були прийняті, скасовані й справа направлена на другий розгляд. Але у 2025 році ухвалили цей закон і виникли певні питання щодо зворотності в дії часі певних положень. Суди почали застосовувати положення цього закону і вимагати, щоб сторона внесла відповідні кошти як передумову розгляду», – розповіла Лариса Рогач.

Голова Господарського касаційного суду розповіла про одну з таких справ, яка перебуває на розгляді господарського суду на Тернопільщині. Позивачу відмовили у клопотанні щодо внесення депозиту, пояснюючи це нормою конституції. Лариса Рогач зауважила, що до Верховного суду надійшло звернення розглянути подання до Конституційного суду.

«Тут мова іде про надання зворотної дії щодо тих позовних заяв, які надійшли до суду до прийняття закону. Чи не має тут втручання у процес відправлення правосуддя і відповідно щодо основного фундаментального елементу верховенства права – правової визначеності? Простими словами, особа, яка зверталася до суду вона знала правила і розраховувала, що після нового розгляду справу розглянуть саме за такими правилами. Вийшло так, що процесуальні правила були змінені», – пояснила Лариса Рогач.

Нагадаємо, 12 березня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12089, який ще називають «законом Ігоря Мазепи». Він передбачає внесення змін до Цивільного кодексу щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. 7 квітня президент Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт №12089 попри те, що активісти закликали ветувати закон, а петиція підприємця Мішеля Терещенка зібрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тис.

