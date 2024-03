Заявку Львова обрали до переліку фіналістів серед більше 500 інших заявників

Львів потрапив до фіналу премії New European Bauhaus Prizes 2024 від Європейського Союзу. До участі в конкурсі місто подало проект «Над джерелом». Це рекреаційна зона біля центру матері та дитини «Незламні матусі». Заявку Львова обрали до переліку фіналістів серед 500 інших заявників. Про це у середу, 6 березня, повідомили у Львівській міській раді.

New European Bauhaus Prizes – це щорічний конкурс, який організовує Єврокомісія з метою створення платформи для прояву творчості, таланту та інноваційних ідей у галузі архітектури, дизайну на користь місцевих громад і суспільства в цілому. Цього року Україна вперше мала можливість взяти участь у конкурсі. Були оголошені чотири основні категорії, за якими можна подавати свої проекти: відновлення зв’язку з природою, відновлення почуття причетності, пріоритетні місця та люди, які цього потребують найбільше, і формування циклічної промислової екосистеми та підтримка життєвого циклу мислення. Львів представив проект у категорії «Відновлення зв'язку з природою», оскільки управління архітектури та урбаністики переосмислило закинуту територію колишнього кар’єру.



Заявку Львова, яку спільно подавали управління архітектури та урбаністики ЛМР та Львівське бюро євроінтеграції, обрали до переліку фіналістів серед більше 500 інших заявників. Рекреаційний проект «Над джерелом» – це зона біля центру матері та дитини «Незламні матусі», яка створена для соціальної інтеграції ВПО в місцеву громаду, а також для психологічного відновлення у ревіталізованій природній території.

«Проект став швидкою реакцією міста на виклики війни. Він демонструє, що невеликими засобами можна відновити занедбану природну зону, активізувати її для соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб та створити комфортне середовище для психологічного відновлення, зберігаючи екосистему та біорізноманіття», – зазначили у Львівській міській раді.

«Загалом цей проект слідує філософії, що вся наша планета – великий сад, і нам потрітно трішки про нього потурбуватись. Его людини не повинно домінувати над природою. Над реалізацією працювало дуже багато колег з міської ради. Багато благодійників зробили цей проект можливим. Ми бачимо, що це середовище приносить трішки радості і щастя людям, які пережили страшні моменти війни», – додав головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Переможців New European Bauhaus Prizes, які отримають грошові премії, оголосять 9-13 квітня у Брюсселі на New European Bauhaus Fest. Під час події буде нагороджено 20 проектів, дизайнів та ідей, які втілюють цінності New European Bauhaus. Також буде відзначено окремі проекти за зусилля з реконструкції та відновлення України. Детальніше про фіналістів можна дізнатися за посиланням.