Вартість генераторів – понад 532 тис. доларів

Уряд Грузії закупив та передав Україні 25 промислових генераторів електроенергії потужністю від 150 до 500 кВт, повідомило посольство України в Грузії.

«21 грудня 2022 року Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов разом із заступником міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе взяв участь у церемонії завантаження 25 потужних (від 150 до 500 кВт) генераторів електроенергії, загальною вартістю понад 1.4 млн ларі [понад 532 тис. доларів], придбаних урядом Грузії для подальшої відправки в Україну», – сказано в повідомленні.

Йдеться про генератори промислового призначення, які можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, насосних агрегатів для постачання питної води та інших життєво важливих об'єктів.

Україна має гостру потребу в генераторах та іншому енергетичному обладнанні через те, що Росія ракетними ударами знищує українську енергетичну інфраструктуру. З 10 жовтня воєнні злочинці здійснили вже дев’ять масштабних ракетних атак, ще кілька атак були меншими за масштабами. Внаслідок цього в Україні є проблеми з електропостачанням: відбуваються відключення електроенергії для збереження балансу енергосистеми.

Водночас зазначимо, що Грузія не надає Україні військової допомоги.